>PONTO FORTE:

- Retrospecto: embora o São Paulo tenha sido eliminado nas penalidades este ano para o Água Santa (no Paulistão, com Rogério Ceni) e para a LDU-EQU (pela Sul-Americana, já sob o comando de Dorival Júnior), o retrospecto recente do São Paulo é positivo nos pênaltis. Antes da queda no estadual, por exemplo, o Tricolor estava há cinco anos sem perder uma disputa na marca fatal. No total, são cinco vitórias (contra Palmeiras no Paulista de 2019 e Copa do Brasil de 2022, Fortaleza na Copa do Brasil de 2020, Ceará na Sul-Americana de 2022 e Sport na Copa do Brasil deste ano) e duas derrotas (já citadas anteriormente).