Titular com Jorge Sampaoli, Matheus Cunha está com mais ritmo de jogo do que Rossi, que fez sua estreia pelo Flamengo no dia 19 de setembro, contra o Goiás - véspera da final. Além disso, o jovem também tem mais entrosamento com o elenco, justamente pelo tempo de casa e por ser, até então, o 'dono' da posição com o técnico argentino