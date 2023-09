Ansiosos para decisão deste domingo (24), no Morumbi, torcedores do Flamengo começaram a projetar o time ideal para encarar o São Paulo em busca da virada nos últimos 90 minutos da Copa do Brasil 2023. Entre as unanimidades nas escalações da web está o meia Giorgian De Arrascaeta, que treinou novamente com bola e deverá ser titular.