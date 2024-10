Dinei recebe ofício de uma dívida de pensão no seu nome que segue em aberto (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 07:10 • São Paulo (SP)

O ex-jogador de futebol, Dinei, que recentemente ganhou na justiça um benefício do INSS, recebeu um ofício, de uma dívida de pensão no seu nome que segue em aberto. O montante é de aproximados R$ 910 mil.

Entenda todo o imbróglio

Dinei acionou o INSS na Justiça alegando ter direito ao recebimento de um auxílio decorrente de um acidente. As lesões sofridas guardam relação com o trabalho nos campos. O Órgão se comprometeu a providenciar o pagamento de valores pendentes. No entanto, a vitória não pode ser comemorada por muito tempo.

No dia 1º deste mês, um ofício foi recebido na ação movida por Dinei. O documento é resultado de outro processo judicial que tramita no Tribunal de Minas Gerais. Nesta, o assunto é outro: uma dívida de pensão no nome do atleta que segue em aberto.

O objetivo do ofício é garantir que valores recebidos pelo ex-jogador, como o acordo junto ao INSS, sejam bloqueados de imediato. O ex-jogador encara, agora, um pedido de penhora no valor de sua dívida de pensão - montante é de aproximados R$ 910 mil.



A equipe de Dinei já se movimentou para evitar o desastroso rombo financeiro. O ex-jogador apresentou uma petição no processo questionando o recebimento do ofício e alegando que o valor a ser recebido pelo INSS não é uma remuneração, mas sim uma indenização.

