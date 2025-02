Como escudo de gigante carioca ajudou Polícia do Rio a combater contravenção

O escudo do Fluminense, foi peça-chave para a polícia desvendar um assassinato que mexeu com a contravenção no Rio de Janeiro. Torcedor fanático, Adilson Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilsinho, usava imagem do gigante carioca na contravenção, que foram mapeada pela polícia. Os detalhes da investigação foram revelados pelo jornal "O Globo".

A conexão foi descoberta pelos investigadores da Delegacia de Homicídios, na investigação do assassinato de Antônio Gaspazianne Mesquita Chaves, de 33 anos. Os policiais descobriram que Gaspazianne manipulava lacres das máquinas para inflar os ganhos, prática conhecida no meio da contravenção como “tombo nas máquinas”.

A polícia chegou ao responsável pela contravenção naquela região do Rio, Adilsinho, graças aos padrão de lacres encontrados nas máquinas caça-níqueis, que traziam o escudo do Fluminense estampado.

Adilsinho fundou clube inspirado no Fluminense

Segundo apurou o Lance!, Adilsinho é torcedor fanático do Fluminense e, em 2010, fundou um time de futebol, o Clube Atlético da Barra da Tijuca, com cores idênticas às do Tricolor das Laranjeiras.

Atualmente todas as máquinas que pertencem a ele, localizadas da Zona Sul a Tijuca, têm esse lacre com o escudo do Fluminense como identificação.

Os atuais operadores das máquinas caça-níqueis, instaladas nos bares do Centro e Vila Isabel, são integrantes do grupo criminoso organizado liderado por Adilsinho, apontado como um dos principais nomes da máfia dos cigarros ilegais do Rio do Janeiro.

Imagem do Clube Atlético da Barra da Tijuca inspirado pelo Fluminense (Foto: Divulgação)

Polícia ataca contravenção no Rio

Gaspazianne foi assassinado com 17 disparos à queima-roupa por um motociclista contratado para executá-lo, enquanto inspecionava suas máquinas em Vila Isabel, onde acabou morrendo no local.

De acordo com as apurações conduzidas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), Antônio Gaspazianne Mesquita Chaves, de 33 anos, estava desviando parte dos lucros gerados pelas máquinas caça-níqueis instaladas em seus estabelecimentos — ao menos seis bares localizados em Copacabana, no Centro e em Vila Isabel. Ele ficava com uma fatia maior do que os 25% previamente combinados para os dez equipamentos que operavam nos bares "Parada Obrigatória".