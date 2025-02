Datas, horários e sedes dos jogos das semifinais do Campeonato Carioca foram definidos na tarde desta terça-feira (25), na sede da sede da Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro). Um dos temas que mais gerou debate nos últimos dias foi o local da partida entre Vasco e Flamengo, pelo jogo de ida. Com o martelo batido, a partida será no Nilton Santos.

Representantes de Flamengo, Volta Redonda, Fluminense e Vasco estiveram presentes na Federação para debater assuntos referentes às fases finais do estadual. Durante a semana, o Cruz-Maltino se mobilizou para tentar mandar o jogo de ida da semifinal em São Januário. Apesar da mobilização, o BEPE não permite os clássicos contra a dupla Fla-Flu sejam na Colina História, uma das alternativas se tornou o Nilton Santos, estádio do Botafogo.

Na reunião desta terça-feira (25), o Bepe (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios) fez ponderações à segurança no Nilton Santos. Se optassem pelo estádio do Botafogo, os setores Sul e Norte seriam fechados. A FERJ pediu o Maracanã por conta da facilidade e segurança, com o apoio do Bepe, e pediu para que a decisão do Cruz-Maltino fosse revista, mas sem sucesso. Partida ficou definida para o estádio do Alvinegro.

Por fim, os horários, locais dos jogos e arbitragem dos confrontos das semifinais foram definidos. Além disso, a data para o segundo jogo da final da competição também foi confirmada para os dias 8 e 9 de março. Inicialmente, os dias 15 e 16 de março foram separados para a decisão.

O local do jogo de volta entre Fluminense e Volta Redonda só será definido depois do primeiro confronto. O Voltaço tem o desejo de levar o jogo de volta para o estádio Raulino de Oliveira, mas vai depender do resultado da partida de ida.

Veja os detalhes dos jogos das semifinais do Campeonato Carioca

Jogos de ida

01/03 - Sábado - Vasco x Flamengo - 18h - Nilton Santos

02/03 - Domingo - Fluminense x Volta Redonda - 18h - Maracanã

Jogos de volta

08/03 - Sábado - Flamengo x Vasco - 18h - Maracanã

09/03 - Domingo - Volta Redonda x Fluminense - A definir

Veja os representantes de cada clube na reunião na Ferj

Dekko Roisman - Relações Institucionais do Flamengo.

Flávio Horta Jr. - Vice-presidente de futebol do Volta Redonda.

Marcelo Penha e Paulo Angioni - coordenador administrativo e diretor de futebol do Fluminense.

Marcelo Sant'Ana - diretor executivo do Vasco.

O regulamento do Campeonato Carioca prevê que os jogos das fases finais tenham público dividido igualmente entre as torcidas, salvo se algum dos finalistas não for um dos quatro grandes do Rio.