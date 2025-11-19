Destaque do Capital, Henrique Bueno se prepara para decisão do Candangão: 'Com tudo'

O Capital decide o título do Candangão sub-17 contra o Penharol nesta quinta-feira (20), às 10h, no Bezerrão, pela final do campeonato brasiliense da categoria. A equipe tem como um de seus destaques o meia-atacante Henrique Bueno, autor de sete gols e sete assistências na competição.

— Fizemos uma campanha muito boa e sólida para chegar até aqui. Passamos por grandes times e fomos abençoados com a classificação para a final. A ansiedade para a decisão é mais do que normal, mas tenho certeza que vamos com tudo para buscar a vitória e o título estadual — afirmou o jogador.

Capital e Penharol já se enfrentaram na fase de grupos, quando o Capital venceu por 4 a 2 e garantiu a liderança do Grupo C. Henrique Bueno, porém, avalia que a final terá um cenário distinto.

— Sei que a gente venceu eles na fase de grupos, mas agora vai ser outro jogo. Uma final é uma partida que tem outra preparação e que se joga com uma pegada diferente. Espero um jogo muito brigado e com muita luta, mas que seja com um resultado positivo pra gente mais uma vez — declarou.

