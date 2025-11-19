São Paulo pode ter novidade entre os relacionados contra o Corinthians

O São Paulo pode ter uma novidade na lateral-esquerda contra o Corinthians nesta quinta-feira, dia 20 de novembro. As equipes se enfrentam em um clássico na Neo Química Arena. O Lance! apurou que Nicolas Bosshardt deve pintar entre os relacionados.

O jogador estava treinando com os profissionais desde o final de semana. Com as lesões de Enzo Díaz e Wendell, já estava na mira para ser opção para a posição.

Nícolas foi relacionado para três partidas no profissional e tem agradado a Hernán Crespo, que o enxerga como aposta para começar a ganhar espaço de forma mais consistente a partir do ano que vem. Porém, tendo em vista as limitações do elenco no momento, cenários como este de quinta-feira (20) devem começar a surgir.

Bosshardt tem peso de promessa na base do São Paulo

Promessa da base são-paulina, Bosshardt acumula boas temporadas desde o Sub-17, quando disputou 38 jogos em 2024, marcou sete gols e distribuiu sete assistências. Em 2025, já pelo Sub-20, soma 15 partidas, cinco gols e duas assistências. Sua versatilidade chama a atenção: além de lateral, também atua como meia-esquerda, função em que potencializa sua vocação ofensiva.

No último ano, o atleta foi eleito pelo jornal espanhol AS como o melhor lateral-esquerdo de sua categoria e passou a ser monitorado por clubes europeus como Barcelona e Stuttgart. Inclusive, em abril, participou de um intercâmbio na Alemanha, onde treinou com a equipe Sub-21 do Stuttgart, após disputar a Dallas Cup Sub-19 contra times como Real Madrid e Newcastle.

Com contrato renovado até dezembro de 2029, Nicolas Bosshardt reforça a tradição do São Paulo em revelar talentos e ganha sua primeira chance de vivenciar a atmosfera da Libertadores pelo time principal.