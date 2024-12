De virada, Atlético-GO vence o Fortaleza pelo Brasileirão

O Atlético-GO venceu o Fortaleza por 3 a 1, no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia (GO), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Laion permanece na quinta posição, com 65 pontos, enquanto o Dragão sai da lanterna, momentaneamente, chega aos 30 pontos e figura na 19ª colocação.

continua após a publicidade

➡️ Simule os resultados da última rodada do Brasileirão no Simulador do Lance!

Primeiro tempo

A primeira etapa foi muito movimentada. O Fortaleza começou com tudo e abriu o placar com Cardona, aos 11 minutos, após uma cobrança de falta de Marinho. A equipe visitante seguiu pressionando, conseguiu um pênalti com Lucero, o próprio bateu e desperdiçou. A penalidade perdida fez com que o Atlético-GO voltasse para a partida e logo empatasse o jogo com Derek, aos 20 minutos. O atacante recebeu a bola dentro da área e mandou para o fundo da rede. A rede só não balançou mais vezes, pois os goleiros operaram alguns milagres na sequência do primeiro tempo. O Dragão teve 10 finalizações e 60% de posse de bola, enquanto o Laion finalizou em quatro oportunidades e somou 40% de posse de bola.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Atlético-GO dominou a partida. A equipe mandante criou inúmeras jogadas, enquanto o Laion enfrentou dificuldades para sair do campo de defesa. Após muita pressão, o Dragão virou a partida com Janderson, aos 33 minutos. O jogador aproveitou o cruzamento do Alejo Cruz e finalizou de dentro da pequena área. O terceiro veio seis minutos depois, com Alejo Cruz. O meia chutou de fora da área no canto esquerdo do João Ricardo.

continua após a publicidade

O que vem por aí?

O Atlético-GO enfrenta o Bahia, no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), enquanto o Fortaleza recebe o Internacional, também no domingo (8), às 16h (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza (CE). Ambas as partidas são válidas pela 38ª rodada do Brasileirão.

Fortaleza não vence há três partidas, enquanto o Atlético-GO sai da lanterna do Brasileirão (Foto: Heber Gomes/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 3 X 1 FORTALEZA

37ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de dezembro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Castelo do Dragão, em Goiânia (GO)

🥅 Gols: Cardona (11'/1°T), Derek (20'/1°T), Janderson (33'/2°T) e Alejo Cruz (39'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Alix Vinicius, Baralhas, Roni e Hurtado (AGO); Cardona e Pikachu (FOR)

🟥 Cartão vermelho: -

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-GO (Técnico: Rafael Guanaes)

Ronaldo; Bruno Tubarão (Maguinho), Adriano Martins, Alix Vinícius, Guilherme Romão; Roni (Gonzalo Freitas), Baralhas (Janderson), Shaylon; Alejo Cruz (Lacava), Rhaldney; Derek (Hurtado).

FORTALEZA (Técnico: Vojvoda)

João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona (Felipe Jonatan) e Mancuso; Matheus Rossetto, Hércules, Emmanuel Marínez (Pochettino), Marinho (Yago Pikachu); Lucero, Moisés (Breno Lopes).

🟨 ARBITRAGEM

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte