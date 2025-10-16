Após a vitória do Santos sobre o Corinthians, por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira (15), o zagueiro Luan Peres falou sobre a evolução do Peixe após a chegada do técnico Juan Pablo Vojvoda. Para o jogador, a "postura está totalmente diferente", e os números do time sob o comando do treinador provam isso: duas vitórias, quatro empates e apenas uma derrota até aqui.

continua após a publicidade

➡️ Vojvoda destaca ‘melhor partida’ no Santos contra Corinthians: ‘Evolução’

– Acho que depois da chegada do Vojvoda nossa postura está totalmente diferente, desde o jogo contra o Fluminense. Só que o jogo do Fluminense, também, ele tinha feito dois treinos. Não deu para impor muito o sistema dele. Logo em seguida, contra o Atlético-MG, já era o sistema dele. Nós já entendemos muito bem. Conseguimos empatar o jogo com um jogador a menos – disse Luan Peres em entrevista à ge tv.

– Os treinamentos são mais intensos, o time está numa crescente boa. A postura do time mudou. A base de treinamento dele, o incentivo que ele dá para a gente foi fundamental para essa virada de chave – falou o zagueiro.

continua após a publicidade

Em relação à forma do Santos atuar, Luan Peres também foi claro: o time treina para pressionar o adversário durante toda a partida. Apesar da dificuldade, as alterações são essenciais para que o Peixe não perca essa características.

– Claro que, às vezes, não conseguimos manter a intensidade os 90 minutos. Ele (Vojvoda) fala que os cinco jogadores que entram no segundo tempo são fundamentais para o nosso resultado final. Os 11 que começam nunca são os 11 que terminam. Ele deixa isso muito claro, que os cinco que entram são para mudar o jogo para melhor – completou o zagueiro santista.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Com a vitória no clássico, o Santos chegou aos 31 pontos e, apesar de ser o primeiro time fora da zona de rebaixamento, está a seis pontos do Vitória, 17° colocado e próximo adversário no Brasileirão.