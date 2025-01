Em entrevista exclusiva ao Lance!, o zagueiro Danilo Boza fez uma leitura de como foi a temporada do Juventude. O jogador, de 26 anos, comentou os resultados alcançados pela equipe de Caxias do Sul, em 2024. Confira o vídeo abaixo.

Em um primeiro momento, Boza enalteceu a campanha feita no Gauchão. Posteriormente, o zagueiro elogiou o desempenho na Copa do Brasil e frisou que a classificação contra o Corinthians não veio por detalhes.

- Acho que nosso ano foi muito bom. Colhemos o fruto de um grande trabalho. Nosso grupo sempre manteve um ambiente ótimo. Acho que isso que fez com que a gente tivesse êxito. Fizemos um excelente Gauchão. Não batemos o título, mas ficou na trave. E na Copa do Brasil também fomos longe. Poderíamos chegar um pouco mais longe também. Mas são detalhes. Acho que o campeonato como a Copa do Brasil são detalhes. E a gente acabou dando uma vacilada ali no segundo jogo contra o Corinthians. Mas de forma geral, fizemos uma boa competição - declarou Boza.

Na sequência, o jogador ressaltou a conquista do objetivo principal no Brasileirão: a permanência na primeira divisão da competição nacional.

- No Brasileiro, no demais, a gente conquistou o nosso principal objetivo, que foi sendo falado desde o começo do campeonato: Que era a nossa permanência. Fomos para a última rodada em busca da nossa classificação para a Sul-Americana, mas acabou que não veio. Entretanto, acho que obtemos sucesso nesse ano de 2024 - completou o zagueiro.

Carreira de Danilo Boza

Danilo Boza foi revelado pelo Mirassol, em 2018. Sem receber muitas oportunidades na equipe principal, o zagueiro foi emprestado ao Braga, de Portugal, onde atuou pela equipe B. Posteriormente, o jogador voltou a ser emprestado pelo time paulista e defendeu as cores do Figueirense, pela equipe sub-23, e do Athletico-PR, já entres os profissionais.

Em 2020, Boza se consolidou no Mirassol, conquistando a Série D. No ano seguinte, o zagueiro foi um dos destaques da equipe no Campeonato Paulista de 2021 e chamou atenção de vários clubes. O jogador se transferiu ao Santos, por empréstimo, até o fim de 2021, onde disputou o Campeonato Brasileiro.

Na temporada seguinte, Danilo Boza foi contratado pelo Juventude e emprestado ao Vasco para a disputa de Série B. No entanto, o boom da sua carreira chegou em 2024, quando o zagueiro se firmou na defesa do time de Caxias do Sul e se tornou um pilar da defesa, sendo muito importante nas boas campanhas do Gauchão, do Brasileirão e da Copa do Brasil.