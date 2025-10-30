Rivaldo aponta caminho para Palmeiras passar da LDU na Libertadores: 'Ideal'

Em entrevista ao Lance!, o pentacampeão Rivaldo analisou o confronto entre Palmeiras e LDU, nesta quinta-feira (30), pela semifinal da Libertadores. No jogo de ida, o Verdão perdeu por 3 a 0 na altitude de Quito, e vai precisar de uma virada histórica para chegar na final da competição.

Ídolo do Palmeiras, Rivaldo admitiu que a missão do Verdão não é fácil, mas acredita que é possível conseguir a classificação com o apoio da torcida. O pentacampeão do mundo ainda apontou o cenário ideal para um possível avanço do time de Abel Ferreira.

- Acredito que é difícil, mas nada é impossível. O Palmeiras é um grande clube e, com o apoio da torcida, pode sim reverter e acontecer esse resultado. Os jogadores vão dar o máximo, e o Abel vai montar o melhor time possível. Estou confiante em uma vitória, não sei se é o suficiente para a classificação, mas torço para que consigam - começou o embaixador da "Betfair".

- O ideal seria marcar um ou dois gols logo no primeiro tempo e tomar cuidado com os contra-ataques do time equatoriano. Acho que tem possibilidade, tanto que estou no Brasil e quero ir ao jogo para torcer pelo Palmeiras conseguir essa grande vitória - concluiu Rivaldo.

LDU bateu o Palmeiras no jogo de ida da semifinal da Libertadores (Foto: Divulgação / Libertadores)

Altitude influenciou no jogo de ida?

O Palmeiras não teve vida fácil no jogo de ida contra a LDU na Libertadores. Com dois gols de Villamíl e um de Azulgaray, o time equatoriano atropelou o Verdão. Para Rivaldo, o time poderia ter feito melhor no duelo, mas a altitude de 2800 metros influenciou no resultado.

- Lá no Equador o time não fez um grande jogo, e a altitude atrapalha muito: a bola corre diferente, é mais rápida. Só quem já jogou sabe a dificuldade. O 3 a 0 foi pesado, mas ainda assim o Palmeiras teve chances de marcar. Se tivesse feito um ou dois gols, o cenário seria outro. Mas coloco uma parte da culpa do jogo do Palmeiras na altitude - afirmou Rivaldo.

- Em casa vai ser completamente diferente, com o apoio da torcida, acredito que o time possa fazer um grande jogo e até empatar o confronto. Vai ser difícil, mas é possível; os jogadores vão ter de entrar com tudo. E um resultado assim seria histórico - completou sobre Palmeiras x LDU.

Torcida do Palmeiras promete 'ambiente hostil' contra a LDU

O Palmeiras contará com o apoio total de sua torcida na partida contra a LDU, nesta quinta-feira (30), pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores. Após perder por 3 a 0 na ida, a equipe de Abel Ferreira precisa de uma virada improvável para manter vivo o sonho do tetracampeonato.

Dentro do Allianz Parque, o Palmeiras terá casa cheia após mais de 40 mil ingressos serem comercializados nos últimos dias. Nos arredores, a expectativa é de um novo "corredor verde", marca registrada da torcida em jogos decisivos da Libertadores.

Torcedores iniciaram campanha nas redes sociais para arrecadar fundos e transformar a saída da delegação da Academia de Futebol rumo ao Allianz Parque em um show pirotécnico. A ação, inclusive, já havia sido realizada no jogo de volta contra o River Plate, pelas quartas de final.