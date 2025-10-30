Ao L!, PVC analisa duelo entre Palmeiras e LDU pela semifinal da Libertadores

Em entrevista ao Lance!, o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o "PVC", analisou o confronto entre Palmeiras x LDU pela semifinal da Libertadores. A bola rola para a decisão nesta quinta-feira (30), às 21h30 (Brasília), no Allianz Parque.

continua após a publicidade

No jogo de ida, a LDU não tomou conhecimento do Palmeiras na altitude de Quito e venceu por 3 a 0. Para PVC, comentarista do torneio no Paramount+, a virada é improvável, mas o time de Abel Ferreira tem que acreditar.

➡️Europeus reagem a provável destino de Endrick, ex-Palmeiras: 'Não entendo'

- Foram quatro piores primeiros tempos do Abel: Bragantino em 2021, Flamengo que perdeu de 3 a 2, o jogo da LDU e o jogo do Botafogo em 2023. No do Botafogo, foi para o intervalo com 3 a 0, tinha 45 minutos para virar e virou - começou PVC.

continua após a publicidade

- Pode ser que vire, mas na história da Libertadores nunca teve uma virada desse tipo. O Palmeiras tem que entrar em campo com esperança - concluiu o jornalista sobre Palmeiras x LDU.

Flaco López em LDU x Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Por que o Palmeiras perdeu para a LDU por 3 a 0?

No jogo de ida, com dois gols de Villamíl e um de Azulgaray, a LDU fez 3 a 0 no Palmeiras ainda no primeiro tempo. Perguntado, PVC analisou os problemas do time no jogo de ida da semifinal da Libertadores.

continua após a publicidade

- Eu acho que a questão não foi a escalação, foi a estratégia. O Palmeiras tentou começar marcando alto, e a LDU sai muito bem da pressão, então começou a jogar entre as linhas com muita liberdade, muita tranquilidade e pelos lados do campo - começou o jornalista.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Botafogo atrasou a marcação e deu errado. O Palmeiras adiantou a marcação e deu errado, mas eu não acho que seja individualmente. Por exemplo, o Khleven não tinha nenhum erro grosseiro defensivamente. Não acho que tenha sido a individualidade - concluiu PVC sobre LDU x Palmeiras.

Nesta quinta-feir (30), o Palmeiras vai receber a LDU com o Allianz Parque completamente lotado pela semifinal da Libertadores. O Verdão precisa reverter uma vantagem de três gols para chegar na sonhada final da competição mais importante da América do Sul.