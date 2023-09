Segundo a CBF, o motivo da segunda alteração é para preservar o gramado do estádio. Dois dias antes de Cuiabá x Cruzeiro, haverá Brasil x Venezuela pelas Eliminatórias. Assim, as duas equipes vão ficar duas semanas sem atuar pelo Campeonato Brasileiro, já que o Dourado joga no sábado (30), contra o Fluminense e a Raposa encara o América-MG no domingo (01).