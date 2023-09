- A recuperação judicial é vista como um decreto de falência, mas não é. Na verdade é um mecanismo legal que ajuda uma empresa com capacidade de geração de caixa a sair do momento ruim que está vivendo. A impressão que ficava para o torcedor era de que o clube iria falir, mas é justamente o contrário. A recuperação foi pedida pela Associação do Cruzeiro, mas foi uma exigência da SAF por entendermos que não teria outro remédio. No final das contas, a SAF é responsável por gerar a receita e passar para a Associação pagar - ressalta Gabriel Lima, que também falou sobre a saída do goleiro Fágio.