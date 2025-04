Botafogo x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Ficha do jogo BOT SPO 4ª Rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Terça-feira, 15 de abril, às 18h30 (de Brasília) Local Estádio Nilton Santos, no Rio (RJ) Árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) Assistentes Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES) Var Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC) Onde assistir

Botafogo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (16), a partir das 18h30 (de Brasília) pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Estádio Nilton Santos, no Rio, e terá transmissão exclusiva do Premiere.

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir no Premiere

Botafogo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (16), a partir das 18h30 (de Brasília) pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Estádio Nilton Santos, no Rio, e terá transmissão exclusiva do Premiere.

Os times chegam para o confronto debaixo de desconfiança de suas torcidas. Atual campeão brasileiro, o Botafogo ainda não conseguiu demonstrar o bom futebol do ano passado e faz campanha apenas razoável até aqui, com quatro pontos em três jogos. Na última rodada, perdeu para o Bragantino por 1 a 0, fora de casa.

continua após a publicidade

O São Paulo, por sua vez, ainda não venceu no Brasileirão. São três empates em três jogos, o que faz o técnico Luis Zubeldía ter o trabalho bastante questionado pela torcida do tricolor paulista.

Pelo lado do Botafogo, o técnico Renato Paiva não tem maiores problemas para escalar o time que enfrenta o São Paulo. A única ausência confirmada é de Bastos, que ainda se recupera de lesão no joelho, e Nathan Fernandes, que também não vinha jogando. Assim, o time deve ser o mesmo que jogou diante do Bragantino.

continua após a publicidade

Zubeldía, por outro lado, segue com os desfalques de Lucas Moura, Oscar, Luiz Gustavo e Pablo Maia, todos lesionados.

Botafogo e São Paulo medem forças nesta quarta-feira (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Botafogo e São Paulo pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X SÃO PAULO

4ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: Quarta-feira, 16 de abril, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Douglas Pagung (ES)

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Artur, Igor Jesus e Savarino.

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Ferraresi, Arboleda (Ruan) e Alan Franco; Cédric Soares, Alisson, Marcos Antônio, Luciano e Enzo Díaz; Ferreirinha e Calleri.