Hulk destaca importância do hexa para companheiros do Atlético-MG

Mesmo fora da primeira partida da final do Campeonato Mineiro, o atacante Hulk não deixou de dar sua contribuição para a vitória do Atlético-MG sobre o América por 4 a 0, sábado (8), no Mineirão. O jogador, que se recupera de contusão na coxa direita, esteve no vestiário antes da partida e lembrou aos companheiros a importância da conquista do hexacampeonato mineiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

- Quem não queria estar em uma final, nesta decisão? Uma decisão tão importante. Nós frisamos desde o começo da temporada, não é só o Mineiro que está em jogo, é o hexacampeonato, para a gente entrar na história do clube. Estou fora do jogo, mas muito confiante porque temos um grupo muito forte, que vem demonstrando a cada jogo, todos em uma crescente muito boa – disse o atacante.

O atacante Hulk, do Atlético-MG, é o artilheiro do Campeonato Mineiro com sete gols (Foto: Alessandra Torres/AGIF)

Hulk também lembrou da importância da vitória sobre o Cruzeiro por 2 a 0, no dia 9 de fevereiro, na penúltima rodada da primeira fase – um empate teria deixado o Atlético-MG fora das semifinais:

continua após a publicidade

- Se a gente olhar para trás, há quase um mês, no dia 9 de fevereiro, jogamos contra mais de 50 mil pessoas, contra nosso maior rival, correndo o risco de ficarmos fora desta competição. A gente veio aqui com personalidade e saiu vitorioso. Dali, saímos com a certeza que estaríamos nesta final, para lutar por este título. Tenho certeza que ele será nosso, se entrarmos com esta determinação, com esta união e alegria de jogar futebol, tenho certeza que vamos sim levantar este caneco. Que possamos fazer um grande jogo e sair com um grande resultado – acrescentou Hulk.

Veja os bastidores da goleada do Atlético-MG, produzido pela Galo TV

Hulk pode atingir feito inédito na história do Campeonato Mineiro

Artilheiro do Mineiro com sete gols, Hulk está próximo de atingir uma marca inédita na história da competição: liderar a artilharia por quatro edições seguidas. Em 2020, foram 10 gols; em 2021, 11; e, no ano passado, o atacante fez sete gols, dividindo a liderança com o atacante Jonathas, do Athletic e hoje no América.

continua após a publicidade

Com a goleada por 4 a 0 no primeiro jogo, o Atlético-MG pode perder por até três gols de diferença para conquistar o hexacampeonato. A partida de volta será sábado (15), às 16h30, novamente no Mineirão.