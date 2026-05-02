Veja gols de Cruzeiro x Atlético-MG: Maycon, Cassierra e Minda marcam

Cruzeiro e Atlético-MG estão se enfrentando, na noite deste sábado (2), em jogo válido pela 14° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, melhor para os visitantes, que vencem no Mineirão por 3 a 1, com gols de Minda, Maycon e Cassierra. Kaio Jorge diminuiu de pênalti. Veja o lance abaixo:

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Onde assistir Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (2), às 21h (de Brasília). As equipes se enfrentam em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Premiere (pay per view) e do Sportv (canal fechado).

A Raposa chega embalada para o clássico depois de vencer o Boca Juniors pela terceira rodada da Libertadores. Além disso, vem de uma sequência de quatro jogos de invencibilidade, com um empate e três vitórias. Para o duelo, Artur Jorge terá os retornos de Matheus Pereira, Lucas Silva e Fabrício Bruno, que cumpriram suspensão no duelo contra o Remo.

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Do outro lado, o Atlético-MG vive um momento conturbado, vindo de três derrotas seguidas no Brasileirão. No meio da semana, o Galo perdeu para o Cienciano por 1 a 0 pela Sul-Americana. Atualmente, a equipe está na 15ª colocação, com 14 pontos.

Cruzeiro x Atlético-MG no Mineirão pelo Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Dos últimos dez encontros entre as equipes, o Alvinegro leva vantagem, com quatro vitórias, enquanto o Cabuloso venceu três e em três jogos o placar terminou igual. Nesta temporada, o equilíbrio também marca o embate, com um triunfo para cada lado e um título da Raposa no Campeonato Mineiro que terminou em pancadaria.

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