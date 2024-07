Zé Ivaldo desfalca o Cruzeiro contra o Botafogo (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 11:31 • Belo Horizonte (MG)

Botafogo e Cruzeiro medem forças no próximo sábado (27), às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. A partida será no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Para o duelo, o técnico Fernando Seabra, da Raposa, terá um retorno e uma baixa importante.

O atacante Álvaro Barreal cumpriu suspensão automática, contra o Juventude, nessa quarta-feira (24), e volta a ficar à disposição de Seabra. Não é possível confirmar, no entanto, se o atleta será titular.

Por outro lado, Seabra tem um grande problema. O zagueiro Zé Ivaldo, um dos grandes nomes do time titular do Cruzeiro, ídolo do torcedor celeste, foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Com a vitória sobre o Juventude, o Cruzeiro ficou na quinta colocação do torneio nacional, com 32 pontos.