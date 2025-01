Clubes mineiros lamentam morte da “Voz Marcante”

Atlético-MG e Cruzeiro publicaram notas nas redes sociais lamentando a morte do jornalista Léo Batista, ocorrida neste domingo (19), no Rio de Janeiro. Os dois clubes mineiros destacaram a importância de Léo Batista para o jornalismo esportivo do país e manifestaram solidariedade a familiares e amigos.

continua após a publicidade

- O Galo lamenta o falecimento do jornalista Léo Batista e presta a sua solidariedade à família e amigos do profissional. “Voz marcante” da televisão brasileira, Léo escreveu sua história e sempre será lembrado como um dos maiores do jornalista esportivo no país. Descanse em paz – publicou o Atlético-MG em sua conta no X.

- O Cruzeiro Esporte Clube lamenta o falecimento de Léo Batista, a voz marcante e referência no jornalismo brasileiro. O clube presta condolências e estende seus sentimentos aos familiares, amigos e fãs. Descanse em paz! – publicou o Cruzeiro em sua conta no X.

continua após a publicidade

Léo Batista morreu aos 92 anos, neste domingo (19), no Rio de Janeiro

➡️Ícone do jornalismo esportivo, Léo Batista morre aos 92 anos

Ícone do jornalismo e torcedor ilustre do Botafogo, Léo Batista morreu aos 92 anos, no Rio de Janeiro. Léo faleceu neste domingo (19), com diagnóstico de tumor no pâncreas. De acordo com boletim médico, o jornalista deu entrada no hospital no último dia 6, com quadro de desidratação e dor abdominal, que se agravou nos últimos dias.

Em uma carreira de sucesso, Léo Batista marcou a vida de milhares de apaixonados pelo esporte com suas narrações. Ele ficou conhecido como "A Voz Marcante", ao transmitir para os telespectadores as emoções de variados esportes.