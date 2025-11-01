Cruzeiro tenta liberação de Fabrício Bruno, mas STJD nega

O Cruzeiro, durante a semana, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva para contar com o zagueiro Fabrício Bruno na partida deste sábado (1º), contra o Vitória, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador foi expulso na rodada passada, no empate por 0 a 0 com o Palmeiras, no Allianz Parque.

O clube celeste argumentou que a expulsão de Fabrício foi injusta. O departamento jurídico do Cruzeiro tentou a anulação do cartão vermelho no STJD por meio de uma medida inominada (decisão provisória) com pedido de liminar.

O órgão respondeu somente na manhã deste sábado (1º), negando o pedido do Cruzeiro, com a justificativa de que se trata de um tema inédito e que, portanto, não poderia ser definido através de liminar. O tema foi remetido ao órgão colegiado do Tribunal para que seja feita uma análise mais criteriosa.

Assim, Fabrício Bruno, que estava concentrado para a partida, fica mesmo de fora, como o companheiro de zaga Villalba, que recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Palmeiras. O técnico Leonardo Jardim escalou Jonathan Jesus e João Marcelo para compor a zaga celeste.

Fabrício Bruno foi expulso pelo segundo cartão amarelo no empate do Cruzeiro com o Palmeiras

A expulsão do zagueiro do Cruzeiro aconteceu aos 25 minutos do segundo tempo, após o árbitro Rafael Rodrigo Klein marcar falta de Fabrício Bruno sobre o meia Allan do Palmeiras. O jogador celeste já tinha recebido cartão amarelo no primeiro tempo e levou o segundo no lance.

O comentarista do "Sportv" Denilson avaliou que a expulsão foi incorreta. Para o ex-jogador, Fabrício Bruno nem cometeu falta sobre Allan.