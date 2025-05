O Fortaleza deixou a Copa do Brasil ao perder para o Retrô, nos pênaltis, por 4 a 1. O duelo aconteceu na última quarta-feira (21), na Arena Castelão, pela terceira fase da competição. Assim, o clube soma quatro derrotas em suas seis últimas disputas por pênaltis.

Tal recorte tem início na final da Copa Sul-Americana de 2023, quando a equipe encarou a LDU-EQU. Após o 1 a 1 durante 90 minutos e prorrogação, o clube cearense foi para as penalidades e saiu derrotado na final internacional.

Em 2024, aconteceram quatro disputas. Primeiro, a equipe eliminou o próprio Retrô, em casa, na segunda fase da Copa do Brasil. Dias depois, com o 1 a 1 no agregado da final do Campeonato Cearense, o Tricolor perdeu a taça para o Ceará nos pênaltis.

Novamente pela Copa do Brasil, com 3 a 3 no acumulado, o Fortaleza foi eliminado pelo Vasco nas penalidades, valendo pela terceira fase. Por fim, na decisão da Copa do Nordeste, o Leão superou o CRB em tal desempate e sagrou-se campeão.

Partida entre Vasco e Fortaleza, pela terceira fase da Copa do Brasil de 2024. Após empate por 3 a 3 no agregado, o time carioca avançou nos pênaltis (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A decisão por pênaltis mais recente veio diante do Retrô, com 1 a 1 na ida e na volta. Yago Pikachu converteu seu chute, enquanto que Lucero e Kervin Andrade viram Volpi defender suas tentativas. Pelo lado do adversário, os quatro cobradores marcaram.

Agenda do Fortaleza

Após a eliminação na Copa do Brasil, o Fortaleza volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe recebe o Cruzeiro no domingo (25), na Arena Castelão, a partir das 20h30 (de Brasília).