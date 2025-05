Cruzeiro divulga imagens da reforma na Toca da Raposa 2

O Cruzeiro divulgou, na tarde deste domingo (25), no seu canal no YouTube, imagens da reforma que a SAF promoveu na Toca da Raposa 2, o centro de treinamento do clube em Belo Horizonte. O vice-presidente do clube, Pedro Junio, fez a apresentação detalhada das melhorias na academia, refeitório, hotel e piscina e apresentou o novo painel que homenageia grandes ídolos da história do Cruzeiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Quando a gente adquiriu a SAF, em maio do ano passado, a gente identificou uma oportunidade muito grande de evolução no espaço de Performance e Saúde do clube. Era um prédio que estava em construção, um prédio que estava abandonado, e a gente viu uma oportunidade grande de crescimento, porque a gente detectou que, nessa área, o Cruzeiro estava um pouco atrás, um pouco deficitário – afirmou, de início, Pedro Junio.

O dirigente do Cruzeiro explicou que o clube fez criteriosa avaliação para a reformulação da Toca da Raposa 2. Durante as férias dos jogadores, foram reformados e mobiliados todos os quartos da concentração.

continua após a publicidade

- A gente fez um investimento muito assertivo, produtivo, integrado com todas as áreas de Performance e Saúde, para entregar para o Cruzeiro talvez um dos melhores centros de Performance e Saúde da América Latina – disse Pedro Junio, no vídeo.

Cruzeiro inaugura melhorias na Toca da Raposa 2 (Foto: Reprodução YouTube/Cruzeiro)

Numa próxima etapa, o clube fará a inauguração do novo refeitório e um espaço destinado para a convivência dos jogadores, num segundo pavimento do prédio onde se encontra a academia e a nova área de Performance.

continua após a publicidade

- Esse foi só o primeiro estágio. A gente tem a etapa dois, que é o novo refeitório e espaço de convivência dos atletas, como também a nova área para a imprensa acompanhar os treinamentos, para o nosso torcedor ter um espaço adequado em visita à Toca. A gente está em evolução constante, melhorando em infraestrutura e tecnologia para entregar o melhor ao nosso atleta para que, consequentemente, eles entreguem o melhor dentro de campo para o nosso torcedor – comentou.

Homenagem aos grandes ídolos do Cruzeiro na Toca da Raposa

Na reforma, também foi criado um painel com fotos de grandes ídolos do Cruzeiro e as respectivas grandes conquistas de cada um. Foram homenageados o goleiro Geraldo II, Niginho, Natal, Dirceu Lopes, Tostão, Zé Carlos, Nelinho, Piazza, Raul, Palhinha, Joãozinho, Ronaldo, Marcelo Ramos, Nonato, Dida, Ricardinho, Sorín e Alex.

Painel de ídolos do Cruzeiro recém-inaugurado na Toca da Raposa 2 (Foto: Reprodução YouTube/Cruzeiro)

- Para a gente chegar aqui hoje, passou muito pelos pés e mãos desses atletas que estão estampados nesse painel. São atletas importantes, personalidades que fizeram parte da grandeza e que ajudaram a construir o clube. E vários outros que gostaríamos de homenagear, mas o espaço ficou curto, que engradecem mais esse clube e fez a gente chegar aqui – explicou Pedro Junio.