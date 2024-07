Cruzeiro não perde para o Criciúma desde 2022, há 11 jogos invicto (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 13:50 • Criciúma (SC)

Criciúma e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 20h (horário de Brasília), no Heriberto Hülse, em Cricíuma (SC), em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tigrão está há duas rodadas sem vencer, ocupando a 13ª colocação, com 13 pontos; já a Raposa, por sua vez, vem de derrota para o líder Flamengo, mas está em sétimo, com 20. O jogo terá transmissão do Premiere e do Globoplay.

✅ FICHA TÉCNICA

Criciúma x Cruzeiro

14ª rodada - Campeonato Brasileiro

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 3 de julho de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Heriberto Hülse, em Cricíuma (SC)

📺 Onde assistir: Premiere e Globoplay

🟨 Arbitragem: João Vitor Gobi-SP (árbitro); Luiz Alberto Andrini Nogueira-SP e Daniel Luis Marques-SP (auxiliares); Anderson Ribeiro Gonçalves-GO (quarto árbitro); Paulo Renato Moreira da Silva Coelho-RJ, Andréa Izaura Maffra Marcelino-RJ e Bruno Arleu de Araújo-RJ (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRICIÚMA (Técnico: Claudio Tencati)

Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Maia e Trauco; Barreto, Newton, Ronald (Meritão) e Marquinhos Gabriel (Matheusinho); Éder (Allano) e Arthur Caíke



CRUZEIRO (Técnico: Fernando Seabra)

Anderson; Palacios, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon (Kaiki); Lucas Romero, Lucas Silva e Ramiro; Matheus Pereira, Arthur Gomes e Gabriel Veron