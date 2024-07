Veiga foi eleito o 'craque do jogo' pela torcida (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 12:39 • Rio de Janeiro

Apesar de ter sido expulso, Raphael Veiga foi enaltecido pela torcida do Palmeiras após a vitória contra o Corinthians por dois a zero nesta segunda-feira (1), em Dérbi disputado no Allianz Parque.

O primeiro tempo foi equilibrado, porém na segunda etapa, o Palmeiras abriu o placar a partir da cobrança de falta de Raphael Veiga, com desvio de Fabinho, que foi considerado o autor do gol pelo árbitro Anderson Daronco.

Já com o domínio do jogo, o Verdão fez o segundo gol sobre o Corinthians com a cobrança de falta e, logo depois, houve a confusão que gerou cartão vermelho para Veiga. Mesmo expulso, Veiga foi eleito o 'craque do jogo' pela sua torcida.

Com a vitória, a equipe de Abel Ferreira chega aos 26 pontos, assume a vice-liderança e cola no líder Flamengo. O Corinthians segue na zona de rebaixamento, com apenas nove pontos.

VEJA OS PRÓXIMOS JOGOS DE PALMEIRAS E CORINTHIANS

O Palmeiras encara o Grêmio na próxima quinta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Estádio Francisco Stédile. No mesmo dia, o Corinthians enfrenta o Vitória, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.

FICHA TÉCNICA - PALMEIRAS X CORINTHIANS

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 1º de julho de 2024, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Anderson Daronco

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Rafael da Silva Alves

📺 VAR: Rodrigo Guaraizo Ferreira do Amaral

🟡 Amarelos: Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Gustavo Henrique (Corinthians); Fabinho, Zé Rafael e Gabriel Menino (Palmeiras)

🔴 Vermelho: Raphael Veiga (Palmeiras)

⚽ GOLS - Fabinho e Vitor Reis (Palmeiras)

ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Naves e Piquerez; Fabinho (Garcia), Zé Rafael (Jhon Jhon) e Raphael Veiga; Gabriel Menino (Vanderlan), Flaco López e Estevão (Mayke).

CORINTHIANS (Técnico: António Oliveira)

Matheus Donelli; Léo Mana (Matheuzinho), Cacá, Gustavo Henrique e Hugo (Bidu); Raniele (Coronado), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gustavo Mosquito (Pedro Henrique), Wesley (Pedro Raul) e Yuri Alberto.