Galvão Bueno comenta possível desentendimento com Neymar e dá conselho ao craque

Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 12:22 • Rio de Janeiro (RJ)

O narrador Galvão Bueno minimizou um possível desentendimento com Neymar, durante o programa "Roda Viva", da TV Cultura, na noite de segunda-feira (1º). A ausência do jogador do Al-Hilal no documentário do Globoplay sobre a vida de Galvão gerou questionamentos sobre a relação dos dois, mas o narrador garante que não houve rompimento.

- Ele nunca fez postagem nenhuma, eu nunca fiz. A situação com Neymar é assim: ele é um jogador fora da curva, um craque excepcional. As pessoas falam muito da vida dele, das coisas que ele possa fazer, festa, isso e aquilo. Ninguém nunca ouviu uma palavra minha sobre a vida pessoal dele. Até porque não admito que ninguém interfira na minha nesses anos todos. Falas sobre Neymar, falei em campo. Em alguns momentos, dentro de campo, ele se perdeu um pouco. Não é história de 'cai, cai'. Ele fez bobagens, tomou algumas atitudes e pode não ter gostado - disse.

Galvão ressaltou que torce para um "grande retorno" de Neymar à Seleção, e aproveitou para dar um conselho ao craque:

- Nós nos encontramos várias vezes. Talvez ele (Neymar) não se sinta bem perto de mim. Não tenho absolutamente nada contra ele. Torço por ele, torço muito. Depois da contusão séria que ele teve, que tenha agora um grande retorno, que possa estar na próxima Copa e tenha mais tranquilidade dentro do campo. Na vida dele, ninguém tem nada a ver com isso - afirmou.

*Com informações do "Extra"