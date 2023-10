Bater o líder do Brasileirão Série B, o Vitória, foi um resultado bastante desejado pelo Criciúma em sua luta para seguir sonhando com o acesso. O Tigre foi a 51 pontos e está na oitava posição, com três pontos atrás do quarto colocado, o Guarani, o que deixa outro triunfo ainda mais importante para o contexto do time nas rodadas finais.