O Volta Redonda recebe o Amazonas neste sábado (23), às 19h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). A partida é válida pela quarta rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro e terá transmissão do Nosso Futebol (pay-per-view) e do DAZN (streaming). As equipes se enfrentaram na última semana, com vitória do time de Manaus por 2 a 0, na Arena da Amazônia.