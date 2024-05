CRB derrota o Bahia nos pênaltis e está na final da Copa do Nordeste

Goleiro Matheus Albino celebra cobrança decisiva para o CRB (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 20:24 • Salvador (BA)

O CRB superou o Bahia por 8 a 7 nos pênaltis, após 0 a 0 no tempo normal, neste domingo (26), na Arena Fonte Nova, pela semifinal da Copa do Nordeste. Com o resultado, o Galo está classificado para a decisão e encara o Fortaleza em dois jogos.



⚽ COMO FOI A PARTIDA?

Bahia e CRB fizeram um primeiro tempo muito equilibrado na Fonte Nova. O time alagoano começou melhor, mas aos poucos o Esquadrão de Aço foi controlando a posse de boa e acalmou o jogo. No entanto, as dificuldades da equipe de Rogério Ceni para criar era visíveis. Na segunda etapa, o Tricolor teve boas chances, sobretudo com Cauly e Arias, mas não conseguiu marcar.

A vaga na final da Copa do Nordeste foi, então, decidida nos pênaltis. Após oito cobranças de cada lado, o CRB levou a melhor, após defesa do goleiro Matheus Albino em chute de Caio Alexandre, o único a despediçar na disputa.

CRB e Bahia empataram em 0 a 0 no tempo normal e decidiram vaga na final da Copa do Nordeste nos pênaltis (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

📅 O QUE VEM POR AÍ?

O Bahia visita o Atlético-MG na Arena MRV no próximo domingo (2), às 16h, pela sétima rodada do Brasileirão. Por sua vez, o CRB vai até Campinas para encarar a Ponte Preta no sábado (1º), no Estádio Moisés Lucarelli, pela oitava rodada da Série B.