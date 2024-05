Fortaleza atropela Sport e está na final da Copa do Nordeste

Moisés, do Fortaleza, celebra primeiro gol diante do Sport (Foto: Marlon Costa/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/05/2024 - 20:04 • São Lourenço da Mata (PE)

O Fortaleza venceu o Sport por 4 a 1 neste domingo (26), na Arena Perbambuco, pela semifinal da Copa do Nordeste. Os gols do Leão do Pici foram marcados por Moisés, três vezes, e Hércules, ainda no primeiro tempo; Gustavo Coutinho diminuiu para o Leão da Ilha. Com o resultado, o Tricolor está classificado para a decisão e encara o CRB em dois jogos.



⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O Fortaleza atropelou o Sport, sobretudo no primeiro tempo. Logo aos oito minutos, Moisés abriu o placar em chute rasteiro de fora da área. O atacante do Leão do Pici ainda marcou outros dois gols antes do intervalo, além de dar assistência para Hércules também balançar as redes.

No segundo tempo, o Tricolor diminuiu o ritmo e, apesar seguir criadondo as melhores chances, não conseguiu amplicar o placar. Nos minutos finais do duelo, Gustavo Coutinho descontou para o Leão da Ilha e deu números finais à partida.

Moisés comemora gol pelo Fortaleza diante do Sport pela semifinal da Copa do Nordeste (Foto: Marlon Costa/AGIF)

📅 O QUE VEM POR AÍ?

O Sport visita o Goiás na Serrinha na sexta-feira (31), às 21h30, pela oitava rodada da Série B. Por sua vez, o Fortaleza recebe Sportivo Trinidense na quarta-feira (29), às 21h, pela rodada final da fase de grupos da Copa Sul-Americana.