O Vitória lançou, na noite desta terça-feira, o novo uniforme 3 da equipe para esta temporada. Inspirada na estética dos anos 1990, a peça é predominantemente preta, com detalhes em vermelho na gola e nas mangas. O início das vendas online e presenciais ainda não foi divulgado, mas cada camisa terá preços a partir de R$ 329,99.

O novo uniforme estará disponível nas versões masculina, feminina, plus size e infantil-juvenil. De acordo com a fabricante Volt Sport, "a linha especial homenageia a estética vibrante e nostálgica da década de 90".

O sócio-diretor da marca, Fernando Kleimmann, explicou a ideia por trás da produção do uniforme do Vitória.

— Criamos essa camisa pensando em quem carrega o Vitória no coração, dentro e fora do estádio. É uma peça que traduz a garra e o orgulho da torcida, com um estilo que conversa com as novas gerações. O espírito dos anos 90 está presente em cada detalhe, mas com uma leitura moderna e urbana.

A camisa integra uma coleção desenvolvida para nove clubes brasileiros, com o objetivo de despertar a memória afetiva do futebol e promover um diálogo entre gerações por meio da moda esportiva.

Veja mais imagens do novo uniforme do Vitória

Modelos com o novo uniforme do Vitória na versão feminina e masculina (Foto: divulgação)

Modelo com o novo manto do Leão na versão feminina (Foto: divulgação)

Modelo com a camisa do Leão na versão masculina (Foto: divulgação)

Modelo com o novo uniforme do Vitória na versão feminina (Foto: divulgação)

Detalhes da gola e da manga na nova camisa do Vitória (Foto: divulgação)

