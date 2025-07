Dieguinho elogia coletivo do Ceará após vitória contra o Fortaleza

Ceará e Fortaleza voltaram a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro após quase três anos. Na partida, que aconteceu na Arena Castelão no último domingo (13), o Alvinegro venceu por 1 a 0. O volante Dieguinho, titular e destaque no jogo, elogiou o desempenho da equipe após o triunfo.

— Muito feliz com mais uma vitória no clássico na temporada, é um jogo que todos nós sabemos da importância e, graças a Deus, conseguimos conquistar uma importante vitória. Valorizar o nosso grupo, que é formado por jogadores que estão totalmente comprometidos com o clube e que sempre entram em campo para dar o máximo. É uma grande vitória, mas é celebrar pouco e já pensar no nosso próximo compromisso - relatou.

No confronto, o atleta foi o melhor do Ceará em desarmes, com três ao todo. Dieguinho também liderou os números de duelos ganhos: disputou sete e venceu todos, com 100% de aproveitamento.

Dieguinho, do Ceará, em partida contra o Fortaleza (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Analisando o desempenho do elenco alvinegro na Série A, o meio-campista é o líder em interceptações (1,3) e o segundo melhor em desarmes (2,3). Além disso, é o segundo com maior porcentagem de passes certos, somando 85% ao lado de Willian Machado. Os dados são do aplicativo Sofascore.

Reforço do Ceará para 2025, Dieguinho já participou do Clássico-Rei em quatro oportunidades, com três vitórias e um empate. Dois dos jogos foram pela final do Campeonato Cearense, quando o Vovô foi campeão.

