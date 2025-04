Augusto Melo nomeia redator de pedido de impeachment para marketing do Corinthians

Edgard Soares, um dos responsáveis por redigir o pedido de impeachment contra Augusto Melo da presidência, é o novo diretor estatutário de marketing do Corinthians. O publicitário é sócio vitalício do clube alvinegro e aceitou o convite feito pelo mandatário do Timão.

Edgard Soares e Augusto Melo se reuniram quatro vezes no Parque São Jorge para discutir o convite, e o martelo foi batido nesta quinta-feira (3), na sede oficial do Corinthians. O publicitário assume oficialmente o cargo nesta sexta-feira (4).

O conselheiro é conhecido nas alamedas do clube e conta com a confiança de que permanecerá no cargo mesmo em caso de aprovação do impeachment e eventual entrada do vice-presidente, Osmar Stábile.

Como vai funcionar?

O cargo estava vago e não é remunerado. Edgard Soares será o chefe do departamento de marketing, enquanto Vinicius Manfredi segue como superintendente. A nomeação ocorre às vésperas da reconvocação da votação para o afastamento de Augusto Melo, suspensa pelo Conselho Deliberativo do Corinthians desde janeiro, quando foi aprovado o rito de admissibilidade que permite o prosseguimento do pleito.

A primeira ação de Edgard Soares no clube será a entrada de quatro profissionais de sua confiança, que farão uma avaliação do departamento.

Jornalista e publicitário, Edgard Soares foi vice-presidente do Corinthians em três oportunidades, além de mandatário do Esporte Clube Taubaté, que atualmente disputa a Série A2 do Paulistão. O novo diretor do Timão já exerceu essa função duas vezes, nas décadas de 1980 e 1990.

Redator da votação de impeachment

Edgard Soares foi um dos conselheiros que assinou o requerimento para a abertura do impeachment apontando diversas irregularidades que a gestão de Augusto Melo teria cometido. O documento aguarda para ser votado pelo Conselho Deliberativo do Corinthians.

Ouvido pelo Lance!, o novo membro da gestão Augusto Melo defende que assinou o pedido para permitir uma investigação sobre o caso Vai de Bet no Conselho do Corinthians, onde segundo ele, seria o local apropriado para a investigação interna.

Desde o ano passado aconteceram duas votações no Parque São Jorge. Em dezembro, a sessão foi adiada após o presidente do Timão apresentar uma liminar impedindo o pleito. Em janeiro, o Conselho Deliberativo do Corinthians se reuniu novamente para aprovar o afastamento de Augusto Melo.

Na ocasião, o Conselho Deliberativo aprovou a admissibilidade do rito que permite a votação do afastamento, mas suspendeu o pleito com base no artigo 85 do estatuto do clube, que exige a presença de mais da metade dos conselheiros na sessão. A decisão foi tomada devido ao atraso na votação e à manifestação de alguns presentes que afirmaram que deixariam a sessão devido ao horário.

Edgard Soares declarou ao Lance! que não esteve presente na segunda votação devido a compromissos fora de São Paulo e criticou a condução de Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, pela demora na realização do pleito.

Decisão do afastamento de Augusto Melo

Romeu Tuma Jr. é o responsável por remarcar a votação. O estatuto do Corinthians não define um prazo para que ela ocorra, e a escolha da nova data ficará a critério do presidente do Conselho Deliberativo. Interlocutores afirmam que o dirigente aguarda garantias de segurança para a realização do pleito.