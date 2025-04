Corinthians x Vasco: duelo marca reencontros ‘turbulentos’ com treinadores

Corinthians e Vasco se enfrentam neste sábado (5), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o retorno de Fábio Carille ao estádio em Itaquera e o reencontro de Ramón Díaz com o Cruz-maltino. Nenhum dos dois técnicos teve uma despedida tranquila, o que adiciona tempero ao confronto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

Reencontro com o Timão

Fábio Carille construiu uma história de sucesso no Corinthians. Em duas passagens pelo Timão, o treinador conquistou o Brasileirão de 2017, e foi tricampeão do Paulistão em 2017, 2018 e 2019. Entretanto, é difícil afirmar como será o reencontro entre o técnico e a Fiel.

A última passagem do treinador no Corinthians foi em 2019. A temporada começou com o título do Paulistão, mas o Timão foi eliminado na semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Independiente Del Valle. Carille foi demitido após uma derrota por 4 a 1 para o Flamengo.

continua após a publicidade

O Timão enfrentou o técnico em três oportunidades, todas quando ele comandava o Santos. Foram duas derrotas do Corinthians e apenas uma vitória. Carille chegou a ser especulado no clube antes da contratação de Ramón Díaz, mas, empregado, optou por permanecer no Peixe, que à época disputava a Série B.

Última passagem de Carille pelo Corinthians foi em 2019 (Foto: Luis Moura/WPP)

Persona non grata após saída do Vasco

O duelo entre Corinthians e Vasco será o segundo reencontro de Ramón e Emiliano Díaz com o ex-clube. A dupla tem uma relação conturbada com o Cruz-Maltino após a saída.

continua após a publicidade

Ramón e Emiliano Díaz participaram de uma grande campanha de recuperação, que culminou com a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, em 2023. Porém, em 2024, o técnico e o auxiliar são personas non gratas no Vasco.

O ano de 2024 começou com os jogadores insatisfeitos com a maneira que a Família Díaz geria o elenco. Os estrangeiros eram priorizados nas escalações. Em seguida, veio a polêmica se pediram demissão ou foram demitidos.

A disputa está na Fifa. A Família Díaz cobra uma multa de quase R$ 30 milhões. O Vasco, por sua vez, tem depoimentos de diversos funcionários e jogadores. Além disso, o clube conta com um advogado conceituado que já defendeu Messi contra a entidade, Paolo Guerrero no caso de doping e participou da negociação entre Neymar e PSG.

Ramón Díaz chegou a colocar gasolina no fogo para aumentar o incêndio. Em uma entrevista, o técnico cravou que o Corinthians é maior que o Vasco. Posteriormente, o argentino disse que não faltou com respeito ao clube carioca, tendo em vista que o Cruz-Maltino "deu a chance de vir ao Brasil".