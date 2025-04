Lei do ex? ‘Reforço’ do Corinthians quer encerrar jejum contra o Vasco

Talles Magno renovou com o Corinthians até o final desta temporada. O jogador pertence ao New York City, dos Estados Unidos, e está emprestado ao Timão desde setembro do último ano. Nesta quinta-feira (3), o clube anunciou a renovação do atleta.

O Corinthians pagou R$ 5 milhões ao clube norte-americano pela permanência do jogador. A prática segue a estratégia da diretoria na janela de transferências, que contratou apenas Fabrizio Angileri e tratou as renovações como "reforços" para a temporada.

Talles Magno é o vice-artilheiro do Corinthians nesta temporada. O jogador marcou cinco gols, dois a menos que Yuri Alberto, o líder do ranking. Entretanto, o atacante vive uma seca e a última vez que balançou as redes foi no empate por 2 a 2 com a Portuguesa, pelo Paulistão, no dia 15 de fevereiro.

O atacante busca quebrar o jejum sem balançar as redes contra um velho conhecido: o Vasco da Gama.

Atacante renovou com o Timão (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

História no Cruzmaltino

Talles Magno foi revelado pelo Vasco da Gama. O atacante defendeu o clube carioca entre 2020 e 2021, quando foi vendido ao New Yor City, dos Estados Unidos, em uma transação que custou 15 milhões de dólares (cerca de R$ 63 milhões na cotação da época).

O atleta disputou 68 partidas pelo Cruzmaltino, marcou cinco gols e deu quatro assistências. Contratado pelo Corinthians em setembro do último ano, Talles Magno falou em sua apresentação o motivo de ter escolhido defender o Corinthians ao invés do Vasco.

— O Vasco é um time também muito grande, muito, muito grande. Eu tenho um carinho enorme por aquele time, por aquela equipe. Eu tenho uma história naquele time, como falei aqui antes, ele me proporcionou muitas coisas, não só profissionais, mas pessoais também. Então, o clube tenho um carinho enorme, mas o novo desafio foi o que me tocou. Um desafio diferente, um desafio que também era grande, então acho que foi isso, um novo desafio na minha vida, foi por isso que eu escolhi o Corinthians — falou o jogador.