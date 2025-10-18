Corinthians e Atlético-MG medem forças neste sábado (18), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo marca o reencontro do técnico Jorge Sampaoli com o Timão, rival que costuma sofrer nas mãos do argentino.

Em oito confrontos contra o clube alvinegro, o treinador soma cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota, alcançando um aproveitamento de 70,8%. As equipes comandadas pelo argentino marcaram nove gols e sofreram cinco.

Jorge Sampaoli enfrentou o Corinthians em oito oportunidades, comandando três clubes diferentes: Santos, Atlético-MG e Flamengo. No período em que esteve à frente do Santos, foram cinco partidas pelo Campeonato Paulista e pelo Brasileirão de 2019. O técnico argentino conquistou duas vitórias, dois empates e sofreu apenas uma derrota diante do Timão.

Pelo Atlético-MG, em 2020, Sampaoli venceu os dois confrontos contra o Corinthians, por 3 a 2 em Belo Horizonte e por 2 a 1 em São Paulo. Já dirigindo o Flamengo, em 2023, levou a melhor novamente com triunfo por 1 a 0 em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Jorge Sampaoli enfrentando o Corinthians:

8 jogos 5V - 2E - 1D 70.8% aproveitamento 9 gols marcados 5 gols sofridos

Jogos Sampaoli vs Corinthians

Flamengo 1-0 Corinthians - Brasileirão 2023

Corinthians 1-2 Atlético-MG - Brasileirão 2020

Atlético-MG 3-2 Corinthians - Brasileirão 2020

Corinthians 0-0 Santos - Brasileirão 2019

Santos 1-0 Corinthians - Brasileirão 2019

Santos 1-0 Corinthians - Paulista 2019

Corinthians 2-1 Santos - Paulista 2019

Corinthians 0-0 Santos - Paulista 2019

Sampaoli x Corinthians no Campeonato Paulista

Apesar do histórico favorável ao treinador argentino, uma partida ficou marcada com final feliz para o time do Parque São Jorge. Em 2019, Santos e Corinthians se enfrentaram no Pacaembu por uma vaga na final do Campeonato Paulista.

No jogo de ida, na Neo Química Arena, o Corinthians venceu por 2 a 1. Na volta, o Santos fez uma de suas melhores atuações sob o comando de Jorge Sampaoli, mas não conseguiu reverter a vantagem adversária.

O Santos dominou completamente as ações, registrando 25 finalizações contra apenas três do adversário. A equipe santista teve 11 chutes a gol e manteve 75% de posse de bola, enquanto o Timão ficou com apenas 25%. No total, o time de Sampaoli trocou 548 passes, com precisão de 82%, contrastando com os 197 passes e 60% de acerto dos comandados de Fábio Carille. A superioridade também apareceu nas bolas paradas: o Santos teve 14 escanteios, enquanto o rival não conseguiu nenhum.

No entanto, apesar da ampla superioridade, o Santos marcou apenas um gol, com o zagueiro Gustavo Henrique, hoje jogador do Timão. A partida terminou empatada e foi decidida nos pênaltis. Boselli desperdiçou uma cobrança pelo Corinthians, enquanto Kaio Jorge e Victor Ferraz erraram pelo Santos, terminando com o time da capital paulista vencendo por 7 a 6.

Ao fim do jogo, incomodado com o resultado, o Santos usou as redes sociais para provocar o adversário, afirmando que a equipe do Parque São Jorge “deixou de jogar”.

— Bola numa noite injusta, puniu aquele que a ama e não a despreza — disse o Peixe.