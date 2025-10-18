Após a derrota por 3 a 1 para o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta a atuar em casa para enfrentar o Atlético-MG. Depois das críticas pelo desempenho no clássico, a comissão técnica de Dorival Júnior pode voltar a contar, após mais de dois meses, com o trio Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto entre os titulares.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A última vez em que o trio iniciou uma partida foi na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil, no dia 6 de agosto. Desde então, Yuri Alberto enfrentou problemas de hérnia inguinal, Memphis se recuperou de uma lesão na coxa e Garro tratou uma lesão na panturrilha.

Com o trio formado por Memphis Depay, Yuri Alberto e Garro (MYG), o Corinthians apresenta um desempenho superior na temporada. Em 14 partidas com os três titulares, o time somou oito vitórias, quatro empates e duas derrotas, alcançando 66,7% de aproveitamento. Nesse período, o ataque alvinegro marcou 21 gols e sofreu 14, refletindo maior equilíbrio e produtividade ofensiva quando o trio está em campo.

continua após a publicidade

➡️Veja a provável escalação do Corinthians para o encarar o Atlético-MG

Sem o trio, o rendimento cai de forma considerável. Em 46 jogos, o Corinthians conquistou 21 vitórias, 12 empates e 13 derrotas, registrando 54,3% de aproveitamento. Foram 53 gols marcados e 46 sofridos.

Corinthians com trio GYM:

14 jogos 8V - 4E - 2D 66.7% aproveitamento 21 gols marcados 14 gols sofridos

Corinthians sem trio GYM:

46 jogos 21V - 12E - 13D 54.3% aproveitamento 53 gols marcados 46 gols sofridos

Yuri Alberto e Memphis Depay (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Números individuais na temporada

Yuri Alberto vem sendo um dos jogadores mais utilizados pelo Corinthians em 2025. Ao todo, soma 46 partidas, sendo 33 como titular, com 15 gols marcados e duas assistências. A média indica uma participação em gol a cada 185 minutos, com 2,4 finalizações por jogo, sendo 0,9 no alvo. O atacante também contribui com 0,6 passes decisivos e 0,3 desarmes por partida, além de 43% de eficiência nos duelos. Sua nota média no Sofascore é 6,91.

continua após a publicidade

Memphis Depay, por sua vez, apresenta números sólidos e papel mais criativo no setor ofensivo. Em 40 jogos, sendo 31 como titular, o atacante acumula oito gols e dez assistências, participando de um gol a cada 155 minutos. Registra 2,1 finalizações por jogo, com uma delas no alvo, além de 1,5 passes decisivos e 0,5 desarmes por partida. Nos duelos, tem 40% de aproveitamento e média 7,08 no Sofascore.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Rodrigo Garro se destaca pela influência criativa no meio-campo corintiano. Em 27 partidas, com 19 como titular, soma dois gols e quatro assistências, com participação em gol a cada 312 minutos. O argentino mantém média de 1,6 finalizações por jogo, sendo 0,6 no alvo, e lidera o trio em passes decisivos, com 2,0 por partida. Também contribui defensivamente com 0,7 desarmes e tem 44% de eficiência nos duelos. Sua nota de 7,26 no Sofascore.