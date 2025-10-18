Corinthians pode ter trio GYM entre os titulares pela primeira vez após dois meses
Veja os números do Timão com a presença de Garro, Yuri Alberto e Memphis
Após a derrota por 3 a 1 para o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians volta a atuar em casa para enfrentar o Atlético-MG. Depois das críticas pelo desempenho no clássico, a comissão técnica de Dorival Júnior pode voltar a contar, após mais de dois meses, com o trio Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto entre os titulares.
Veja a provável escalação do Corinthians para o encarar o Atlético-MG
Corinthians x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações
Corinthians vê aproveitamento em clássicos despencar no Brasileirão
A última vez em que o trio iniciou uma partida foi na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil, no dia 6 de agosto. Desde então, Yuri Alberto enfrentou problemas de hérnia inguinal, Memphis se recuperou de uma lesão na coxa e Garro tratou uma lesão na panturrilha.
Com o trio formado por Memphis Depay, Yuri Alberto e Garro (MYG), o Corinthians apresenta um desempenho superior na temporada. Em 14 partidas com os três titulares, o time somou oito vitórias, quatro empates e duas derrotas, alcançando 66,7% de aproveitamento. Nesse período, o ataque alvinegro marcou 21 gols e sofreu 14, refletindo maior equilíbrio e produtividade ofensiva quando o trio está em campo.
Sem o trio, o rendimento cai de forma considerável. Em 46 jogos, o Corinthians conquistou 21 vitórias, 12 empates e 13 derrotas, registrando 54,3% de aproveitamento. Foram 53 gols marcados e 46 sofridos.
Corinthians com trio GYM:
- 14 jogos
- 8V - 4E - 2D
- 66.7% aproveitamento
- 21 gols marcados
- 14 gols sofridos
Corinthians sem trio GYM:
- 46 jogos
- 21V - 12E - 13D
- 54.3% aproveitamento
- 53 gols marcados
- 46 gols sofridos
Números individuais na temporada
Yuri Alberto vem sendo um dos jogadores mais utilizados pelo Corinthians em 2025. Ao todo, soma 46 partidas, sendo 33 como titular, com 15 gols marcados e duas assistências. A média indica uma participação em gol a cada 185 minutos, com 2,4 finalizações por jogo, sendo 0,9 no alvo. O atacante também contribui com 0,6 passes decisivos e 0,3 desarmes por partida, além de 43% de eficiência nos duelos. Sua nota média no Sofascore é 6,91.
Memphis Depay, por sua vez, apresenta números sólidos e papel mais criativo no setor ofensivo. Em 40 jogos, sendo 31 como titular, o atacante acumula oito gols e dez assistências, participando de um gol a cada 155 minutos. Registra 2,1 finalizações por jogo, com uma delas no alvo, além de 1,5 passes decisivos e 0,5 desarmes por partida. Nos duelos, tem 40% de aproveitamento e média 7,08 no Sofascore.
Rodrigo Garro se destaca pela influência criativa no meio-campo corintiano. Em 27 partidas, com 19 como titular, soma dois gols e quatro assistências, com participação em gol a cada 312 minutos. O argentino mantém média de 1,6 finalizações por jogo, sendo 0,6 no alvo, e lidera o trio em passes decisivos, com 2,0 por partida. Também contribui defensivamente com 0,7 desarmes e tem 44% de eficiência nos duelos. Sua nota de 7,26 no Sofascore.
