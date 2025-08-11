Benja vê erro de titular do Corinthians em gol do Juventude: ‘Duas vezes’

O Corinthians saiu atrás no placar no jogo contra o Juventude, nesta segunda-feira (11), pelo Campeonato Brasileiro. No Alfredo Jaconi, o gol marcado pela equipe gaúcha saiu dos pés de Gabriel Taliari, e o apresentador Benjamin Back criticou o zagueiro André Ramalho no lance.

- André Ramalho conseguiu falhar duas vezes no mesmo lance! - escreveu Benja.

Num primeiro momento, André Ramalho tentou cortar um cruzamento, mas a bola sobrou nos pés do jogador do Juventude, que abriu no fundo para Marcelo Hermes cruzar na cabeça de Taliari. O atacante cabeceou nas costas do zagueiro do Corinthians e deu números finais ao primeiro tempo.