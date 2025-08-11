Benja vê erro de titular do Corinthians em gol do Juventude: ‘Duas vezes’
Alvinegro saiu atrás no placar no Alfredo Jaconi
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians saiu atrás no placar no jogo contra o Juventude, nesta segunda-feira (11), pelo Campeonato Brasileiro. No Alfredo Jaconi, o gol marcado pela equipe gaúcha saiu dos pés de Gabriel Taliari, e o apresentador Benjamin Back criticou o zagueiro André Ramalho no lance.
- André Ramalho conseguiu falhar duas vezes no mesmo lance! - escreveu Benja.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Num primeiro momento, André Ramalho tentou cortar um cruzamento, mas a bola sobrou nos pés do jogador do Juventude, que abriu no fundo para Marcelo Hermes cruzar na cabeça de Taliari. O atacante cabeceou nas costas do zagueiro do Corinthians e deu números finais ao primeiro tempo.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias