Torcedores do Corinthians se revoltam com decisão da arbitragem: ‘Inacreditável’
Lance aconteceu ainda na primeira etapa, contra o Juventude
- Matéria
- Mais Notícias
Jogando em Caxias do Sul, o Corinthians vai sendo derrotado pelo Juventude, por 2 a 0, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, um lance polêmico marcou a primeira etapa entre as equipes no Estádio Alfredo Jaconi.
- Fora de Campo
Benja vê erro de titular do Corinthians em gol do Juventude: ‘Duas vezes’
Fora de Campo11/08/2025
- Corinthians
Corinthians obtém vitória na justiça e suspende cobrança de imposto milionária
Corinthians11/08/2025
- Fora de Campo
Denílson crava brasileiro como favorito ao título da Libertadores: ‘Vai longe’
Fora de Campo11/08/2025
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Durante uma disputa de bola entre Yuri Alberto e o zagueiro Cipriano, o defensor da equipe gaúcha errou o tempo da jogada e acabou tocando com a mão na bola, dentro da própria área. Pouco tempo após o lance, a web foi a loucura com um possível pênalti não marcado a favor do Timão.
Segundo os torcedores, o pênalti sinalizado para o Palmeiras, na vitória por 2 a 1 contra o Ceará, neste domingo (10), é idêntico ao não marcado para o Corinthians. Confira.
- Matéria
- Mais Notícias