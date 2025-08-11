Torcedores do Corinthians se revoltam com decisão da arbitragem: ‘Inacreditável’

Jogando em Caxias do Sul, o Corinthians vai sendo derrotado pelo Juventude, por 2 a 0, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, um lance polêmico marcou a primeira etapa entre as equipes no Estádio Alfredo Jaconi.

Durante uma disputa de bola entre Yuri Alberto e o zagueiro Cipriano, o defensor da equipe gaúcha errou o tempo da jogada e acabou tocando com a mão na bola, dentro da própria área. Pouco tempo após o lance, a web foi a loucura com um possível pênalti não marcado a favor do Timão.

Segundo os torcedores, o pênalti sinalizado para o Palmeiras, na vitória por 2 a 1 contra o Ceará, neste domingo (10), é idêntico ao não marcado para o Corinthians. Confira.