Botafogo apresenta Wallace Davi e Ythallo em entrevista com muita emoção no Nilton Santos

O Botafogo apresentou na tarde desta terça-feira (10), em entrevista coletiva no Estádio Nilton Santos, o zagueiro Ythallo e o volante Wallace Davi como novos reforços para a temporada. A dupla, já regularizada e à disposição de Martín Anselmi, celebrou o acerto com o projeto da SAF. Familiares do meio-campista se emocionaram durante a conversa com os jornalistas.

Um dos destaques da apresentação foi a presença da família de Wallace Davi, de 18 anos, jogador declarado torcedor alvinegro. Ele falou sobre sua relação com o clube, o que já citou ser um sonho realizado. No momento em que vestiu a camisa, os familiares se emocionaram e o jogador também não escondeu.

— Fiquei muito feliz. Sempre sonhei vestir a camisa desse clube, só não esperava ser tão cedo. Agora é entrar em campo, poder desfrutar desse momento e viver o clube da maneira que ele merece, conquistar grandes coisas. Minha avó está muito feliz. Quando cheguei e contei ela ficou muito emocionada. Passa um filme na cabeça, quando eu era pequeno a gente pegava o metrô, pegava ônibus para ir aos jogos, ela gostava de chegar antes para ver o Jefferson aquecer. Agora eu posso entrar em campo e realizar esse sonho dela — disse Wallace Davi.

Ythallo e Wallace Davi foram apresentados pelo Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Ythallo foi uma aposta do scout do Botafogo. O defensor, também jovem, de 21 anos, tem sido elogiado nos treinamentos sob o comando de Martín Anselmi e mostrou ansiedade pela oportunidade de estrear pelo Glorioso.

— Gostaria de expressar toda a minha felicidade de estar aqui nesse grande clube. Desde quando surgiu a oportunidade de estar aqui, falando com a minha família, com meus agentes... sempre quis estar aqui. Precisava dessa oportunidade e Deus me deu. Quero fazer por merecer, para ajudar, para somar e ajudar a conquistar grandes coisas. Muito feliz de estar aqui. É uma grande honra — destacou o zagueiro.

Provavelmente com Wallace Davi e Ythallo na relação, o Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (12), contra o Fluminense, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso vive a expectativa ainda pela regularização do lateral-esquerdo Jhoan Hernández e do atacante Lucas Villalba.

Veja outras respostas dos reforços do Botafogo:

Novo esquema de jogo

— Em relação ao esquema com três zagueiros, estou bem-adaptado. No dia a dia, o Anselmi vem conversando bastante com a gente sobre variações, sobre modelos de jogo. É bem tranquilo. Ali na beira do campo, nos jogos, bate ansiedade de querer estar lá, de querer jogar. Mas a gente tenta se manter tranquilo porque tem total confiança nas pessoas que estão trabalhando aqui, a gente sabia que essa situação ia ser resolvida. O trabalho era nosso de nos preparar nos treinos e estar pronto para quando a oportunidade chegasse — disse Ythallo.

— É um esquema novo, eu particularmente ainda não joguei. Mas venho trabalhando bastante, pergunto bastante sobre o esquema para poder me adaptar o mais rápido possível e conseguir entender o que o Anselmi gosta. Eu posso fazer as duas funções de volante, as três posições da zaga. Quando eu vim aqui assistir ao aquecimento, bate a ansiedade, o frio na barriga e a vontade de estar dentro de campo — disse Wallace.

Dia a dia

— Desde o primeiro dia (a adaptação) foi muito fácil, todos me acolheram muito bem, desde os mais experientes, como Barboza, Telles, Marçal, Bastos, me acolheram como um irmão. É um grupo muito bom de trabalhar, foi muito bom. (Ythallo)

— Eu cheguei um pouco depois do Ythallo, mas comigo foi da mesma maneira, todos me receberam muito bem, me senti abraçado. É uma família, me senti acolhido. Isso facilita o trabalho, deixa o ambiente mais leve. Dentro de campo isso ajuda muito, se sente mais apoiado, com mais confiança para realizar as ações dentro do jogo. Isso é fundamental para a gente. (Wallace Davi)

Características

— Minhas características são um zagueiro de boa construção, boa noção defensiva, 1 para 1, cobertura. Acho que isso se encaixa com o esquema de jogo, com três zagueiros. A gente está lá para encaixar no que o treinador pedir, tem que estar pronto e preparado para o que ele quiser. (Ythallo)

— Meu estilo de jogo vai encaixar bem no time porque é um time que gosta de ficar com a bola, de ter a posse. Isso faz parte um pouco do meu estilo de jogo, ficar com a bola. É um time que triangula bastante, gosta de jogar curto. Acho que isso vai facilitar bastante no meu estilo de jogo. (Wallace Davi)

