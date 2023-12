- Eu tenho mais um ano de Flamengo, até 2024. No meio de 2024, estou livre. Eu lido com a realidade. Eu tenho contrato com o Flamengo, agradeço o carinho, a torcida do Corinthians sempre vem falar comigo, as pessoas que torcem, teve uma conversa com o Flamengo da renovação, não foi assinada. Lido com a realidade, tenho mais um ano e pode ser meu último ano - explicou.