A diretoria corintiana apostava no fator sentimental para atravessar o Flamengo e fechar com o treinador antes do duelo decisivo contra o Fortaleza. Porém, as conversas entre Corinthians e Tite não evoluíram, e a necessidade de ter um treinador para a semifinal da Sul-Americana fez o Timao fechar com Mano Menezes.