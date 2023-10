O técnico interino Mário Jorge deve promover mudanças na escalação titular do Flamengo para encarar o Corinthians no sábado (7), na Neo Química Arena. O Rubro-Negro fez o último treino e encerrou a preparação nesta sexta-feira (6), no Ninho do Urubu. Entre as principais novidades está a volta de Giorgian de Arrascaeta ao time titular. As informações são do ge.