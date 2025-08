Torcida do Corinthians manda recado após empate no Brasileirão

O Corinthians empatou com o Fortaleza por 1 a 1, neste domingo (3), pelo Campeonato Brasileiro. Após o resultado negativo, a Fiel que compareceu a Neo Química Arena não protestou contra a atuação, mas entoou um grito familiar em vésperas de Derby: "É quarta-feira".

Na próxima quarta-feira (30), o Corinthians encara o Palmeiras no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Timão venceu o jogo de ida por 1 a 0, em Itaquera, e entra com a vantagem do empate.

Visando o confronto, Dorival Júnior escalou uma equipe alternativa na partida contra o Fortaleza. O Corinthians saiu perdendo no primeiro tempo, após gol de Breno Lopes. Na etapa final, o treinador promoveu a entrada dos principais jogadores, e Carrillo empatou nos acréscimos. Após o duelo, o peruano lamentou o resultado, mas valorizou a atuação da equipe.

— Não conseguimos a vitória, mas sinto que fizemos um bom jogo, controlamos os noventa minutos, eles fizeram um gol bem trabalhado também. Mas enfim, o importante foi nossa reação, nós tentamos buscar o resultado, mas marcamos só no final do jogo, então não conseguimos virar o jogo — disse o jogador em entrevista à "TV Globo".

Timão empatou com o Fortaleza por 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Situação no Brasileirão

Na 10ª colocação, o Corinthians é o único entre os dez últimos colocados que já disputou 18 jogos no Campeonato Brasileiro. O aproveitamento da equipe é de 40%, inferior ao de times que estão abaixo na tabela. Atualmente, o Timão tem apenas o 14º melhor desempenho da competição. A chave agora muda para a Copa do Brasil, no qual a equipe encara o Palmeiras na quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), precisando de um empate no Allianz Parque para avançar às quartas de final.