Garro valoriza empate do Corinthians e cobra evolução do time no Brasileirão

O Corinthians ficou no empate por 0 a 0 com o Cruzeiro na noite desta quarta-feira, na Neo Química Arena, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Rodrigo Garro elogiou a atuação do Timão, mas cobrou evolução para a sequência do torneio.

Corinthians e Cruzeiro ficam no 0 a 0, e Raposa mantém liderança

— A gente não está conseguindo o resultado que gostaria em casa. Mas é isso, temos que trabalhar. Num momento em que as coisas não estão acontecendo, a gente tem que trabalhar ainda mais e se unir como grupo. Acho que hoje a gente já deu uma mostra de caráter. Às vezes as coisas acontecem, às vezes não — afirmou o jogador após a partida.

Com o resultado, o time alvinegro permanece na décima colocação, agora com 20 pontos somados. Já o Cruzeiro, com 34 pontos, mantém a liderança da competição ao menos até o fim da rodada.

— A gente precisava dar uma resposta de caráter depois do que aconteceu no clássico. Infelizmente a bola ainda não está entrando, mas, como falei antes, é preciso trabalhar e continuar acreditando — completou o camisa 8 do Corinthians.

Mas ele não poderá ajudar a equipe na próxima rodada. O meio-campista recebeu cartão amarelo no empate com o Cruzeiro e, como estava pendurado, terá de cumprir suspensão automática.

Atualmente, Garro é o único armador de origem no elenco do Corinthians. Sem ele, o técnico Dorival Júnior terá que improvisar um substituto na função ou até repensar o esquema tático da equipe.

O próximo compromisso do Corinthians será no sábado, às 18h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada do Brasileirão. O jogo antecede o clássico diante do Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.