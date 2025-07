Assista à entrevista coletiva de Dorival Júnior, treinador do Corinthians

O Corinthians empatou com o Cruzeiro por 0 a 0, nesta quarta-feira (23), na Neo Química Arena, pela décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o treinador do Timão, Dorival Júnior, concedeu entrevista coletiva em Itaquera.

Corinthians empatou com o Cruzeiro por 0 a 0 (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Próximos jogos

O Corinthians chegou aos 20 pontos e segue estacionado na décima colocação do Campeonato Brasileiro. Ainda sem uma identidade de jogo definida, o time alvinegro terá desafios importantes pela frente.

No próximo sábado (26), o Corinthians enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão. Depois, vira a chave para encarar o Palmeiras, na quarta-feira (30), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Ficha técnica

CORINTHIANS 0 X 0 CRUZEIRO

16ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 23 de julho de 2025, às 19h30

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo

🟨 Cartões amarelos: José Martínez, Charles, Carrillo, Garro (Corinthians), Kaiki e Lucas Romero (Cruzeiro)🧑‍🤝‍🧑 Público: 31.541 presentes

Escalações

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Charles (Carrillo), Breno Bidon (Kayke) e Rodrigo Garro; Memphis e Talles Magno (Ángel Romero).

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Eduardo) e Matheus Pereira (Bolasie); Kaio Jorge (Gabigol) e Wanderson (Marquinhos).