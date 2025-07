O Ceará perdeu para o Mirassol por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (23), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu na Arena Castelão. Pedro Raul, atacante do Vovô, finalizou 11 vezes na derrota - o número representa quase o triplo das tentativas totais dos visitantes.

O camisa 9 teve oportunidades já nos primeiros minutos da etapa inicial, obrigando o goleiro Walter a trabalhar em cabeceios. As chances também caíram no pé direito e no esquerdo, mas nenhuma chegou a balançar as redes dos paulistas.

Foram cinco finalizações no gol, cinco para fora e uma bloqueada. Além disso, o jogador teve um passe decisivo e venceu 11 dos seus 21 duelos. Pedro Raul tentou dois dribles, sem acertos. Os números são do aplicativo Sofascore.

Partida entre Ceará e Mirassol, pelo Brasileirão de 2025. (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

O confronto desta quarta-feira ficou marcado pela eficiência do Mirassol e a falta de tal característica no desempenho mandante. O Vovô teve 22 tentativas, mas não conseguiu marcar nenhum tento. O Leão, por outro lado, fez dois gols a partir de quatro finalizações.

Foram 69 cruzamentos por parte do Ceará, com 20 acertos, o que explica a participação intensa de Pedro Raul nas conclusões. Mesmo assim, o atleta não chegou a ter nenhuma chance clara de gol na partida, como indica o Sofascore.

O time comandado por Léo Condé tem 18 pontos no Campeonato Brasileiro e ocupa o provisório 11º lugar.

Próximo jogo do Ceará

Vindo de três derrotas seguidas, o próximo jogo do Ceará será diante do líder Cruzeiro, fora de casa, no domingo (27). O embate no Mineirão terá início às 16h (de Brasília).