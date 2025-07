Cássio valoriza ponto conquistado pelo Cruzeiro contra Corinthians

O goleiro Cássio foi uma atração à parte no empate entre Cruzeiro e Corinthians por 0 a 0, nesta quarta-feira (23), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, já que enfrentava pela primeira vez a equipe que defendeu por mais de 12 anos. Antes da partida, Cássio foi homenageado pelo clube paulista, com mensagens no telão. A torcida corintiana manifestou-se pouco em relação ao goleiro, dividindo vaias e aplausos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Após o jogo, Cássio falou sobre a volta à Neo Química Arena:

- É difícil voltar aqui. Foram mais de 12 anos e um respeito enorme pela instituição, pelas pessoas que trabalham aqui, pela torcida. Já tinha saído para o vestiário (após o aquecimento), mas gostaria de agradecer a homenagem que fizeram para mim, antes do jogo. Sou grato e tenho muito respeito pela camisa do Corinthians – afirmou Cássio, em entrevista na saída do campo, ao “Premiere”.

Para o goleiro do Cruzeiro, o empate foi justo pelo que apresentaram as duas equipes:

- O time lutou, como é o nosso espírito. Aproveitar para agradecer a torcida que veio aí, compareceu e nos apoiou, como tem feito. É jogo grande e, nem sempre a gente vai conseguir ganhar. Mas vir aqui e conseguir pontuar é difícil. O Corinthians é muito forte em casa. Esse ponto é valido. O jogo foi bem equilibrado, mas tem muito pela frente ainda. Estou feliz. A gente veio buscar os três pontos, e acho que esse ponto foi justo – avaliou.

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro e Corinthians ficam no 0 a 0, e Raposa mantém liderança e invencibilidade

Cássio destaca boa atuação da defesa do Cruzeiro contra o Corinthians

Durante grande parte do jogo, Cássio foi pouco exigido, com algumas defesas fáceis. Nos minutos finais, no entanto, o Corinthians aumentou a pressão, e o goleiro do Cruzeiro fez uma boa defesa num chute de Memphis Depay, já aos 44 minutos, desviando para escanteio. Após a cobrança, Gustavo Henrique desviou para o gol, e o zagueiro Villalba salvou.

- Foi um jogo muito equilibrado. Nós também, em certo momento, defendemos bem. O Villa tirou uma bola eu poderia ser gol. O Gustavo é muito alto e eles têm essa jogada trabalhada. Esse tipo de jogo é de detalhes. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer o gol, mas também não tomou. Então, ficou na mesma linha, de pontuar sempre, continuar pontuando. A gente vem numa sequência e tem de valorizar. Agora é descansar e buscar a vitória em casa, domingo – comentou Cássio, referindo-se ao jogo contra o Ceará, no Mineirão, às 16h.