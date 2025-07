Cássio salva e, pela primeira vez, tira vitória de Corinthians ‘brigador’

Dorival Júnior apostou na imposição física do Corinthians para segurar o ímpeto do líder do Brasileirão na Neo Química Arena. As equipes empataram por 0 a 0 nesta quarta-feira (23), pela competição nacional. Com mudanças na equipe, o Timão foi correto na defesa, mas segue com dificuldades para ser efetivo ofensivamente e, enfim, emplacar sob o comando do treinador. No fim, um velho conhecido atrapalhou os planos da Fiel.

Reencontro com Cássio

Foi a primeira vez que o Corinthians enfrentou o goleiro. Atualmente no Cruzeiro, o ídolo defendeu a camisa alvinegra em 712 partidas entre 2012 e 2024. Durante o aquecimento, a Neo Química Arena exibiu uma homenagem no telão que gerou tímidas reações da Fiel, que aplaudiu timidamente, mas não gritou o nome do jogador.

Outra postura

A solução encontrada foi apostar em um time 'brigador'. Charles entrou no lugar de Carrillo e tornou o meio de campo mais marcador. O começo do primeiro tempo foi de domínio do Cruzeiro, que por pouco não abriu o placar em finalização de Kaio Jorge, defendida por Hugo Souza.

Aos poucos, a imposição física do meio corinthiano passou a segurar o repertório ofensivo do adversário, que nas poucas chances que tinha, tabelava para tentar envolver a defesa do Timão. Foram nove desarmes e sete faltas no primeiro tempo.

Até Memphis, envolvido em uma confusão com Dorival Júnior na semana, mostrou mais entrega na marcação. Ao lado de Talles Magno e Garro, teve dificuldades para criar em um time que pedia mais velocidade nas costas da defesa do Cruzeiro, que subia a marcação.

Em três arrancadas, o holandês perdeu na corrida para os defensores. Na última, ouviu vaias da Fiel, algo raro durante os jogos. Foi dele a primeira finalização do Corinthians. Aos 24 minutos, após falta sofrida por Garro na entrada da área, o holandês cobrou com força e obrigou Cássio a fazer boa defesa.

O Corinthians voltou para segunda etapa com a mesma disposição. Os primeiros minutos até foram de mais posse de bola do clube alvinegro, mas assim como no primeiro tempo, sofria para achar um último passe.

O perfil brigador quase complicou o Corinthians no decorrer da segunda etapa. José Martínez e Rodrigo Garro receberam cartões amarelos e serão desfalques na próxima rodada. A equipe abusou das faltas e Matheus Pereira por pouco não abriu o placar em uma delas, mas a bola passou por cima do travessão.

Corinthians mostrou perfil 'brigador' contra o Cruzeiro, mas ficou no empate (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Reencontro amargo

Os últimos minutos foram de pressão do Corinthians. Aos 43 minutos, veio a pior parte de ver Cássio do outro lado. Memphis recebeu bom passe de Garro, e mesmo de longe, levantou a cabeça e soltou uma bomba. A bola ia para o ângulo direito, mas o goleiro, que tantas vezes salvou o Timão, defendeu para o lado adversário e deixou a Fiel com o gosto amargo do empate.

Cássio fez boa defesa nos minutos finais da partida (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Semana complicada

O Corinthians chegou aos 20 pontos e segue estacionado na décima colocação do Campeonato Brasileiro. Ainda sem uma identidade de jogo definida, o time alvinegro terá desafios importantes pela frente.

No próximo sábado (26), o Corinthians enfrenta o Botafogo, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão. Depois, vira a chave para encarar o Palmeiras, na quarta-feira (30), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.