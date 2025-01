Copinha vai a 47 classificados e tem oito duelos definidos da segunda fase

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, também conhecida como Copinha, avançou nesta quinta-feira (10), com mais 12 times classificados para o mata-mata. Oito duelos da segunda fase, incluindo times como Santa Cruz, Atlético-MG e Botafogo-SP já estão definidos.

Com a primeira fase se aproximando do fim, restam apenas 17 vagas para completar os 64 times que avançarão para o mata-mata, com os próximos jogos até sábado definindo os últimos classificados e os 24 confrontos restantes da segunda fase da Copinha.

Entre os confrontos definidos para a próxima etapa, destacam-se: Operário-PR x Mirassol, Guarani x Bandeirante-SP e Ferroviária x Vitória. Estas partidas prometem alta competitividade, considerando a qualidade e tradição dos clubes envolvidos.



Além dos times que garantiram sua classificação nesta quinta-feira, outros 27 clubes, como Botafogo, São Paulo, Cruzeiro e Palmeiras, já haviam assegurado suas posições anteriormente.

Gabriel Pfeifer comemora gol pelo Atlético-MG sobre a Francana (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

Regulamento da Copinha

A estrutura da Copa São Paulo de Futebol Júnior prevê que os dois melhores times de cada um dos 32 grupos avancem para a fase de mata-mata, tornando a competição eliminatória com jogos únicos. Em caso de empate no tempo normal, a decisão é nos pênaltis, aumentando a tensão e expectativa em cada partida. A grande final está agendada para o aniversário da cidade de São Paulo, em 25 de janeiro, no estádio do Pacaembu, prometendo ser um espetáculo para os fãs do futebol.